84-Jähriger fährt in Affeltrangen TG ungebremst in Treppe

Ein Autofahrer (84) verursachte am Sonntag in Affeltrangen TG einen schweren Unfall. Er fuhr ungebremst über eine Kreuzung und kollidierte mit einem parkenden Auto und einer Treppe. Der Mann wurde schwer verletzt ins Spital gebracht.

Der 84-jährige Autofahrer verletzte sich mittelschwer bis schwer. Foto: Kantonspolizei Thurgau

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Ein 84-jähriger Autofahrer ist am Sonntag in Affeltrangen TG ungebremst über eine Kreuzung und schliesslich in ein parkiertes Auto und eine Treppe gefahren. Er verletzte sich beim Unfall gemäss der Polizei mittelschwer bis schwer.

Der Unfall geschah gegen 15.30 Uhr bei der Kreuzung Bucherstrasse/Märwilerstrasse, wie die Kantonspolizei Thurgau am Montag mitteilte. Nach dem Aufprall rollte der 84-Jährige mit seinem Auto zurück auf die Fahrbahn.

Der Rettungsdienst brachte den Verletzten ins Spital. Der Sachschaden beträgt rund hunderttausend Franken.