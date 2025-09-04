Diese Frau hatte einen riesigen Schutzengel bei sich: In Kreuzlingen kollidierte eine 28-Jährige frontal mit einem Lastwagen. Wie durch ein Wunder kam sie mit leichten Verletzungen davon.

Autofahrerin (28) crasht mit BMW frontal in Lastwagen – nur leicht verletzt

1/5 Der BMW ist schwer beschädigt. Foto: BRK News

Darum gehts Autofahrerin kollidiert frontal mit Lastwagen auf Bergstrasse in Siegershausen TG

Frau leicht verletzt, Lastwagenfahrer unverletzt, Unfallursache wird untersucht

Bergstrasse für zwei Stunden gesperrt, Sachschaden von mehreren 10'000 Franken

Janine Enderli Redaktorin News

Eine 28-jährige Autofahrerin war am Donnerstag kurz nach 11.30 Uhr auf der Bergstrasse in Richtung Siegershausen TG unterwegs. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei kam ihr Auto auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem Lastwagen. Dabei wurde die Frau leicht verletzt und musste durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Der 64-jährige Lastwagenfahrer blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden von mehreren 10'000 Franken.

Die Bergstrasse musste während der Unfallaufnahme und den Aufräumarbeiten für rund zwei Stunden gesperrt werden. Die Feuerwehr Kreuzlingen leitete den Verkehr um.

Die Unfallursache wird durch die Kantonspolizei Thurgau abgeklärt.