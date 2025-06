Unbekannter schiesst mehrmals auf Mann (18) in Arbon TG

1/2 Die Polizei sucht den Täter.

Täter flüchtig, trug schwarze Kleidung und hat helle Haut

18-jähriger Mann wurde von Unbekanntem mehrfach beschossen

Johannes Hillig Redaktor News

Alarm in Arbon am Mittwoch: Kurz vor 17 Uhr meldete sich eine Person bei der Kantonalen Notrufzentrale und gab an, dass sie soeben mehrere Schüsse aus dem Weiherpark gehört habe und eine Person von einem Geschoss getroffen worden sei.

Mehrere Einsatzkräfte der Kantonspolizei Thurgau begaben sich sofort an die Örtlichkeit und leiteten eine Fahndung ein. Diese blieb ergebnislos.

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen war ein Mann (18) auf einem Kiesweg beim Weiherpark in Richtung Stadtzentrum unterwegs gewesen, als er bemerkte, dass ihm jemand folgte. Als er sich umdrehte, schoss ein Unbekannter mehrfach mit einer Waffe auf ihn. Der Mann blieb körperlich unverletzt.

Der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau sicherte die Spuren am Tatort, die Ermittlungen in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft laufen.

Aufgrund der sichergestellten Munition ist davon auszugehen, dass es sich bei der Waffe um eine Schreckschusspistole oder Ähnliches handelt. Es liegen Hinweise vor, dass die Hintergründe der Tat im Zusammenhang mit einer persönlichen Auseinandersetzung stehen.

Der Täter wird als gross und schlank, mit heller Haut beschrieben. Er trug eine schwarze Jogginghose und einen schwarzen Hoodie mit Kapuze.