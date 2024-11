Drohnachricht an Schule in Wängi TG war übler Scherz

Die Kantonspolizei musste am Donnerstag zu einer Schule in Wängi TG ausrücken. Dahinter steckte ein übler Scherz. (Symbolbild) Foto: Daniel Duschletta KAPO/TG

Auf einen Blick Drohung an Schule in Wängi TG: Jugendlicher gesteht üblen Scherz

Kantonspolizei Thurgau ermittelt und warnt vor Konsequenzen solcher Drohungen

Vorfall ereignete sich am Donnerstag gegen 10.20 Uhr auf Schultoilette

Marian Nadler Redaktor News

Am Donnerstag, gegen 10.20 Uhr, meldete eine Person, dass auf einer Schultoilette in Wängi TG eine Drohnachricht angebracht worden sei. Die Kantonspolizei Thurgau begab sich zur Schule und nahm die Ermittlungen auf. Kurze Zeit später kam eine Mutter mit ihrem Sohn in die Schule, dieser gestand in der Folge, die Drohung verfasst zu haben. Er gab an, dass er aus den Medien von anderen ähnlichen Vorfällen gehört habe und es sich um einen üblen Scherz handle. Die Jugendanwaltschaft hat eine Strafuntersuchung eröffnet.

Die Kantonspolizei Thurgau bittet Eltern, ihre Kinder auf den ernsthaften Hintergrund und die möglichen Folgen solcher Drohungen aufmerksam zu machen, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Auch wenn sie als «Scherz» gemeint ist, stehen damit schwerwiegende Straftaten im Raum, denen die Strafverfolgungsbehörden konsequent nachgehen.