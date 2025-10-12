Betrunkener Lenker ohne Führerschein baut Unfall

Ein 33-jähriger Autofahrer hat am Samstagabend in Horn TG einen Selbstunfall verursacht. Er war alkoholisiert und ohne gültigen Führerausweis unterwegs.

Am Samstagabend verursachte ein alkoholisierter Autofahrer in Horn TG einen Selbstunfall. Foto: Handout: Kantonspolizei Thurgau

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der Autofahrer war laut der Kantonspolizei Thurgau am Samstagabend, kurz nach 23.15 Uhr, auf der Tübacherstrasse in Richtung Horn unterwegs. Kurz nach dem Ortseingang verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, das ins Schleudern geriet, einen Zaun touchierte und schliesslich in einer Hecke zum Stillstand kam, wie es in einer Mitteilung am Sonntag hiess.

Die Einsatzkräfte der Kantonspolizei Thurgau stellten fest, dass der Schweizer alkoholisiert und ohne gültigen Führerausweis unterwegs war. Ein Atemlufttest ergab einen Wert von umgerechnet 0,74 Promille, wie es weiter hiess. Der Mann werde bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht.

Der Sachschaden beträgt laut Polizeiangaben mehrere tausend Franken.