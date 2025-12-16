Mann stürzt aus Fenster in Salenstein TG – schwer verletzt

Übler Arbeitsunfall in Salenstein TG: Ein Mann fiel bei Renovierungsarbeiten aus einem Fenster. Mit schweren Verletzungen wurde er per Helikopter ins Spital gebracht. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.

Darum gehts Mann bei Arbeitsunfall in Salenstein TG schwer verletzt, mit Helikopter ins Spital geflogen

Arbeiter stürzte aus Fenster im ersten Obergeschoss während Sanierungsarbeiten

Mann (60) erlitt schwere Verletzungen, Unfallhergang wird von Kantonspolizei untersucht Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Marian Nadler Redaktor News

Bei einem Arbeitsunfall wurde am Dienstag in Salenstein im Kanton Thurgau ein Mann schwer verletzt. Er musste durch einen Rettungshelikopter ins Spital geflogen werden.

Kurz vor 12 Uhr war der Arbeiter (60) mit Sanierungsarbeiten bei einer Liegenschaft an der Fruthwilerstrasse beschäftigt. Plötzlich verlor er das Gleichgewicht und stürzte aus einem Fenster im ersten Obergeschoss auf den Boden, wie die Kantonspolizei Thurgau in einer Medienmitteilung schreibt.

Der Mann zog sich schwere Verletzungen zu und musste nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst von einem Rettungshelikopter der DRF Luftrettung ins Spital geflogen werden. Der genaue Unfallhergang wird durch die Kantonspolizei Thurgau abgeklärt.