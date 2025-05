Ein Säugling musste am Dienstagabend von der Rega ins Spital geflogen werden. Das Baby fiel einem Erwachsenen in der Küche aus dem Arm.

1/4 Am Dienstagabend fiel ein Baby aus den Armen eines Erwachsenen und wurde verletzt. (Symbolbild) Foto: KEYSTONE/PETRA OROSZ

Angela Rosser Journalistin News

Am Dienstagabend kam es in einer Wohnung in Altnau im Kanton Thurgau zu einem Unfall. Wie die Kantonspolizei Thurgau in einer Mitteilung schreibt, ist ein Baby gegen 21.30 Uhr in der Küche aus den Armen eines Erwachsenen gefallen und mit dem Kopf auf die Kante der Küchenkombination geprallt.

Der Säugling musste nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst von der Rega ins Spital geflogen werden.

Die genauen Umstände des Unfalls werden durch die Kantonspolizei Thurgau abgeklärt, heisst es in der Medienmitteilung.