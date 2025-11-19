Fünf Schüler der Ostschweizer Polizeischule in Amriswil TG wurden wegen Verbreitung rassistischer und sexistischer Inhalte freigestellt. Das Ostschweizer Polizeikonkordat betont seine Nulltoleranz-Politik gegenüber solchem Verhalten.

Externe unabhängige Meldestelle funktionierte im konkreten Fall

Knall an der Ostschweizer Polizeischule in Amriswil TG. Das Ostschweizer Polizeikonkordat hat fünf Schüler per sofort freigestellt. Der Grund: Sie verbreiteten dort laut einer Mitteilung rassistische und sexistische Inhalte.

Zwei Polizeischüler gehörten dem Korps der Kantonspolizei Graubünden an

Bei Rassismus, Sexismus, Mobbing, Diskriminierung und Extremismus jeglicher Ausprägung gelte im Polizeikonkordat Ostpol Nulltoleranz, schrieben die Kommandanten des Ostschweizer Polizeikonkordats am Mittwoch in einer gemeinsamen Mitteilung. Eine externe unabhängige Meldestelle habe im konkreten Fall funktioniert.

Zwei der entlassenen Polizeischüler gehörten dem Korps der Kantonspolizei Graubünden an, je einer war der Kantonspolizei Thurgau, der Kantonspolizei St. Gallen beziehungsweise der Stadtpolizei St. Gallen angeschlossen.

