Eine 47-jährige Deutsche wurde in Basadingen mit 145 km/h in einer 80er-Zone erwischt. Die Kantonspolizei Thurgau zog ihren Führerschein ein und beschlagnahmte das Auto. Die Raserin überschritt das Tempolimit um 61 km/h.

Hier auf der Kantonsstrasse fuhr die Deutsche deutlich zu schnell. Foto: Googlestreetview

Darum gehts Raserin in Basadingen aus dem Verkehr gezogen, Führerausweis eingezogen

Geschwindigkeitsmessung auf Kantonsstrasse zwischen Dickihof und Basadingen durchgeführt

47-jährige Deutsche fuhr mit 145 km/h, 61 km/h über Limit Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Johannes Hillig Redaktor News

Sie hatte es eilig – und wie! Eine Deutsche (47) wurde am Freitag in Basadingen TG von der Polizei aus dem Verkehr gezogen. Sie war kurz vor 11.30 Uhr von Spezialisten der Verkehrspolizei der Kantonspolizei Thurgau dabei erwischt worden, wie sie mit 145 km/h über die Kantonsstrasse bretterte. Dort sind maximal 80 km/h erlaubt.

«Nach Abzug der Sicherheitsmarge ergab das eine Überschreitung von 61 km/h, was einem Raserdelikt entspricht», teilt die Polizei in einer Mitteilung am Samstag mit. Die Deutsche musste den Führerausweis abgeben. Die Staatsanwaltschaft Frauenfeld ordnete die Sicherstellung des Autos an.