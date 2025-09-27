Hier auf der Kantonsstrasse fuhr die Deutsche deutlich zu schnell.
Foto: Googlestreetview
Darum gehts
- Raserin in Basadingen aus dem Verkehr gezogen, Führerausweis eingezogen
- Geschwindigkeitsmessung auf Kantonsstrasse zwischen Dickihof und Basadingen durchgeführt
- 47-jährige Deutsche fuhr mit 145 km/h, 61 km/h über Limit
Johannes HilligRedaktor News
Sie hatte es eilig – und wie! Eine Deutsche (47) wurde am Freitag in Basadingen TG von der Polizei aus dem Verkehr gezogen. Sie war kurz vor 11.30 Uhr von Spezialisten der Verkehrspolizei der Kantonspolizei Thurgau dabei erwischt worden, wie sie mit 145 km/h über die Kantonsstrasse bretterte. Dort sind maximal 80 km/h erlaubt.
«Nach Abzug der Sicherheitsmarge ergab das eine Überschreitung von 61 km/h, was einem Raserdelikt entspricht», teilt die Polizei in einer Mitteilung am Samstag mit. Die Deutsche musste den Führerausweis abgeben. Die Staatsanwaltschaft Frauenfeld ordnete die Sicherstellung des Autos an.