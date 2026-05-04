Ein bewaffneter Mann löste am Sonntag in Frauenfeld einen Polizeieinsatz aus. Die Spezialeinheit der Thurgauer Kantonspolizei nahm ihn nach stundenlangen Verhandlungen fest. Verletzt wurde niemand.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Polizei-Einsatz in Frauenfeld: Mann (30) verbarrikadiert sich in Wohnung

Spezialeinheit nahm bewaffneten Mann nach fünf Stunden fest

Keine Verletzten, psychisch auffälliger Schweizer in medizinische Obhut gebracht

Marian Nadler Redaktor News

Am Sonntagmittag war die Spezialeinheit der Kantonspolizei Thurgau in Frauenfeld im Einsatz. Das geht aus einer Medienmitteilung hervor.

Was war passiert? Kurz nach 12 Uhr wollte eine Patrouille der Kantonspolizei Thurgau an der Bachstrasse eine Wohnortkontrolle durchführen. Bei der Ankunft der Einsatzkräfte hat sich ein Mann (30) bewaffnet in seine Wohnung zurückgezogen und eingeschlossen.

Niemand verletzt

«Weil Gefahr bestand, dass er sich etwas antun könnte und er im Besitz von Waffen war, intervenierte die Spezialeinheit der Kantonspolizei Thurgau und nahm den 30-Jährigen kurz vor 17 Uhr fest», heisst es in der Medienmitteilung. Der psychisch auffällige Schweizer wurde im Anschluss in ärztliche Obhut gebracht.

Im Einsatz standen mehrere Polizistinnen und Polizisten der Regional- und Verkehrspolizei sowie der Spezialeinheit LEU und der Verhandlungsgruppe. Verletzt wurde beim Einsatz niemand.