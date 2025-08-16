Am Freitagnachmittag überfiel ein Mann in Bürglen im Kanton Thurgau eine Bankfiliale. Nach seiner Flucht veröffentlicht die Polizei ein Foto des vermummten Täters.

Die Kantonspolizei Thurgau sucht nach einem Bankräuber. Foto: Kantonspolizei Thurgau

Angela Rosser Journalistin News

Kurz vor 16 Uhr am Freitagnachmittag betrat ein vermummter Mann eine Bankfiliale in Bürglen an der Weinfeldstrasse. Wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt, bedrohte der Mann die Angestellte verbal und forderte Bargeld. Später flüchtete der Mann mit seiner Beute Richtung Bahnhof.

Wie die Polizei weiter schreibt, blieb die Angestellte der Bank körperlich unverletzt. Die sofort eingeleitete Fahndung blieb bislang ergebnislos. Zu der Täterbeschreibung veröffentlicht die Kantonspolizei Thurgau ein Bild des Flüchtigen.

Der Täter wird als zirka 170 bis 175 Zentimeter gross beschrieben. Er hat eine helle Hautfarbe, kurze graue Haare und trug bei dem Überfall einen roten Pullover, eine braune Hose und graue Schuhe. Weiter trug er eine schwarze Kappe und einen schwarzen Rucksack. Sein Gesicht verdeckte er mit einem Schlauchschal. Er sprach Deutsch mit einem osteuropäischen Akzent, schreibt die Polizei.

Wer Angaben zu dem Täter machen kann oder Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten sich bei dem Kantonspolizeiposten Weinfelden unter 058 345 25 00 zu melden.