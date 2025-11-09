Ein bewaffneter Mann überfiel am Samstagabend einen Tankstellenshop in Märstetten TG. Der Täter bedrohte die Angestellte mit einem Messer und flüchtete mit mehreren Hundert Franken. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Ein bewaffneter Mann überfiel am Samstagabend einen Tankstellenshop in Märstetten TG. Foto: KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ

Darum gehts Bewaffneter Mann überfällt Tankstellenshop in Märstetten TG, Verkäuferin unverletzt

Täter flüchtete mit mehreren Hundert Franken Bargeld zu Fuss Richtung Westen

Verdächtiger ist circa 170 Zentimeter gross, möglicherweise asiatischer Herkunft

Daniel Macher Redaktor News

Ein bewaffneter Mann hat am Samstagabend in Märstetten TG einen Tankstellenshop überfallen. Die Verkäuferin blieb unverletzt. Die Kantonspolizei Thurgau sucht Zeugen.

Ein vermummter Mann betrat kurz vor 18 Uhr den Shop der BP-Tankstelle an der Frauenfelderstrasse. Er bedrohte die Angestellte mit einem Messer und forderte Bargeld. Anschliessend flüchtete er zu Fuss mit einem Geldbetrag von mehreren Hundert Franken in Richtung Westen. Die Verkäuferin blieb körperlich unverletzt.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief vorerst ohne Ergebnis. Die Ermittlungen in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Kreuzlingen sind angelaufen.

Der Täter wird als circa 170 Zentimeter gross, von normaler Statur und möglicherweise asiatischer Herkunft beschrieben. Er trug eine schwarze Jogginghose mit Nike Symbol links, eine dunkle Jacke, eine weisse Kapuze und ein Bandana mit weissen Mustern. Sein Gesicht war mit einem schwarzen Kleidungsstück vermummt.

Wer Angaben zum Täter machen kann, wird gebeten, sich bei der Kantonspolizei Thurgau zu melden.