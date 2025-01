Mann in Romanshorn TG angegriffen und ausgeraubt

Ein Mann ist in der Nacht auf Sonntag in Romanshorn TG von zwei Männern tätlich angegriffen und ausgeraubt worden. Die mutmasslichen Täter flüchteten nach der Tat. Die Thurgauer Kantonspolizei sucht Zeugen.

Die Thurgauer Kantonspolizei sucht die mutmasslichen Täter. (Symbolbild) Foto: Christian Merz

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Gemäss bisherigen Erkenntnissen folgten gegen 01.30 Uhr zwei Männer einem 43-jährigen Mann zwischen dem Bahnhof und dem Coop, wie die Thurgauer Kantonspolizei am Sonntag mitteilte. In der Nähe einer Bushaltestelle an der Pestalozzistrasse sei er von den Unbekannten angesprochen worden und es sei zu einer tätlichen Auseinandersetzung gekommen.

Die zwei Männer schlugen laut Communiqué auf den 43-Jährigen ein und stahlen sein Portemonnaie. Das Opfer sei leicht verletzt worden. Die Männer seien in Richtung Alleestrasse/Bahnhof geflüchtet.

Die Kantonspolizei habe Ermittlungen aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft Bischofszell eröffnete ein Verfahren, wie es weiter hiess.