Polizei sucht Zeugen 19-Jähriger mit schweren Verletzungen im Wald aufgefunden

Am Donnerstagabend wurde in Zihlschlacht ein 19-jähriger Mann mit schweren Verletzungen in einem Waldgebiet aufgefunden. Die Umstände sind noch unklar, die Kantonspolizei Thurgau sucht Zeugen.