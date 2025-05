Polizei fahndet nach «schlankem Mann» Neue Details zum Tötungsdelikt von Münchwilen TG

Nach dem Tötungsdelikt am 3. April 2025 in Münchwilen haben die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Kantonspolizei Thurgau zu neuen Erkenntnissen geführt. In diesem Zusammenhang suchen die Strafverfolgungsbehörden Zeugen.

