Verkehrsunfall mit Kutsche fordert zwei Verletzte

Beim Zusammenstoss mit einer Pferdekutsche wurde am Mittwoch in Amlikon-Bissegg TG ein Fussgänger mittelschwer verletzt. Er musste durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Der Kutscher wurde leicht verletzt.

Mit diesem Gefährt kam es zum Unfall. Foto: Kantonspolizei Thurgau

Georg Nopper Redaktor News

Ein Mann (68) war am Mittwoch kurz nach 14 Uhr mit dem Pferdekutschen-Gespann auf der Thurtalstrasse in Amlikon-Bissegg TG unterwegs. Bei Leutmerken ging plötzlich ein Pferd durch und die Kutsche kam von der Strasse ab, wie die Kantonspolizei Thurgau in einer Mitteilung schreibt.

Der Kutscher stürzte dabei vom Gefährt und wurde leicht verletzt. Die Kutsche und die beiden Pferde rannten daraufhin in nördlicher Richtung auf einem Feldweg davon. Im Bereich einer Kapelle wurde ein Fussgänger von der Kutsche angefahren. Der 72-Jährige wurde mittelschwer verletzt und musste durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden.

Die Tiere konnten wenig später gestoppt werden. Ein Pferd wies leichte Verletzungen auf. Es wurde zu einem Tierarzt gebracht.

Beim Unfall entstand ein Sachschaden von einigen Tausend Franken. Zur Abklärung der genauen Umstände hat die Kantonspolizei eine Untersuchung eingeleitet.