Das Bundesamt für Zoll- und Grenzsicherheit stoppten in Kreuzlingen einen Mann, der etwas nicht so Alltägliches dabei hatte. In seinem Gepäck stiessen die Beamten auf über 200 mutmasslich gestohlene Uhren.

So sah der Inhalt des Gepäcks aus. Foto: BAZG

Janine Enderli Redaktorin News

Beinahe hätte seine Mission geklappt: Am Wochenende reiste ein Moldawier (41) per E-Scooter aus Deutschland in die Schweiz ein. Kurz nach seiner Einreise wurde er von einer Patrouille des Bundesamtes für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) gestoppt.

Bei der Überprüfung seiner Daten stellten die Beamten fest, dass der Mann bis 2035 gar nicht mehr in die Schweiz einreisen darf.

Doch auch sein Gepäck war, nun ja, nicht ganz ordnungsgemäss: Neben einem Rucksack hatte der 41-Jährige auch einen Sack mit drei Paketen bei sich. Darin befanden sich 213 Armband- und Taschenuhren, die mutmasslich gestohlen waren. Die Mitarbeitenden des BAZG übergaben sowohl die verdächtige Person als auch das mutmassliche Diebesgut für das weitere Verfahren der Kantonspolizei Thurgau.