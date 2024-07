Er flüchtete im Audi-Cabriolet vor der Polizei: Einem Niederländer hat eine Trunkenheitsfahrt in der Nacht zum Freitag eine Anzeige eingebracht.

Blaufahrer flüchtet in Cabrio vor der Polizei

Blaufahrer flüchtet in Cabrio vor der Polizei

Ohne Führerausweis in Frauenfeld unterwegs

Ohne Führerausweis in Frauenfeld unterwegs

Der niederländische Fahrer dieses Wagens wurde angezeigt.

Marian Nadler Redaktor News

Ein alkoholisierter Autofahrer entzog sich in der Nacht zum Freitag in Frauenfeld einer Polizeikontrolle und wurde festgenommen. Er war zudem ohne Führerausweis unterwegs. Das schreibt die Kantonspolizei Thurgau in einer Pressemitteilung.

Eine Patrouille der Kantonspolizei Thurgau fuhr kurz vor Mitternacht auf der Schaffhauserstrasse, die wegen Bauarbeiten als Einbahnstrasse geführt wird, stadteinwärts. Dabei entdeckten die Einsatzkräfte ein Auto, das ihnen mit eingeschaltetem Warnblinker und überhöhte Geschwindigkeit in der Einbahnstrasse entgegenkam.

Der Fahrer missachtete die polizeilichen Haltezeichen, wich in den abgesperrten Baustellenbereich aus und ergriff die Flucht. Als er wenig später anhalten musste, wurden er und sein Beifahrer festgenommen.

Auch Beifahrer in Gewahrsam

Die Atemalkoholprobe ergab beim Fahrer, einem Niederländer (32), einen Wert von 0.59 mg/l (1,18 Promille). Er sass am Steuer, obwohl er nicht im Besitz eines Führerausweises ist. Weil er sich teils unkooperativ verhielt und zunächst bestritt, dass er am Steuer gesessen hatte, wurde er für weitere Abklärungen in polizeilichen Gewahrsam genommen. Gleiches gilt für den Beifahrer, einen Rumänen (40).

Dieser hatte anfänglich die Bekanntgabe seiner Identität verweigert. Beide Männer werden bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht.