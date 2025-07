Nachbar Ruedi Schöbi (76) «Der Kontakt mit ihm war immer sehr herzlich»

Am Donnerstag ist der österreichische Extremsportler Felix Baumgartner bei einem Paragliding-Unfall ums Leben gekommen. In den vergangenen Jahren wohnte Baumgartner in Arbon TG. Nun äussern sich Stadtpräsident und Nachbarn zu seinem Tod.

