Senior stirbt nach Kollision gegen Baum in Mammern TG
Nach Kollision gegen Baum
«Trotz Reanimation ist der Mann verstorben»
Ein Autofahrer verursachte am Montag eine Kollision mit einem Auto in Mammern. Der Mann verstarb am Unfallort.
Publiziert: 10:54 Uhr
|
Aktualisiert: 11:05 Uhr
