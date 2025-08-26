DE
FR
Abonnieren

Nach Kollision gegen Baum
«Trotz Reanimation ist der Mann verstorben»

Ein Autofahrer verursachte am Montag eine Kollision mit einem Auto in Mammern. Der Mann verstarb am Unfallort.
Publiziert: 10:54 Uhr
|
Aktualisiert: 11:05 Uhr
Teilen
Heiss diskutiert
    Meistgelesen