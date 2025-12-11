Darum gehts
- Schwerer Unfall auf Spielplatz in Frauenfeld am Mittwoch
- 5-jähriger Bub stürzte von Spielgerät und verletzte sich mittelschwer
- Rega flog verletzten Jungen ins Spital
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Janine EnderliRedaktorin News
In Frauenfeld ist es am Mittwoch zu einem schweren Unfall gekommen.
Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau stürzte der Bub kurz vor 15 Uhr auf einem Spielplatz in der Nähe der Walzmühlestrasse von dem Spielgerät, wie es in einer Medienmitteilung heisst.
Der 5-Jährige wurde dabei mittelschwer verletzt und musste durch die Rega ins Spital geflogen werden.