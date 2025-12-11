Bei einem Sturz von einer Wippe in Frauenfeld wurde am Mittwochnachmittag ein Bub mittelschwer verletzt. Er wurde durch die Rega ins Spital geflogen.

Darum gehts Schwerer Unfall auf Spielplatz in Frauenfeld am Mittwoch

5-jähriger Bub stürzte von Spielgerät und verletzte sich mittelschwer

Rega flog verletzten Jungen ins Spital

Janine Enderli Redaktorin News

In Frauenfeld ist es am Mittwoch zu einem schweren Unfall gekommen.

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau stürzte der Bub kurz vor 15 Uhr auf einem Spielplatz in der Nähe der Walzmühlestrasse von dem Spielgerät, wie es in einer Medienmitteilung heisst.

Der 5-Jährige wurde dabei mittelschwer verletzt und musste durch die Rega ins Spital geflogen werden.