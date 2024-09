In Sirnach TG ist ein Mercedes AMG auf die Bahnlinie der Frauenfeld-Wil-Bahn gestürzt. Die vier Insassen wurden leicht verletzt. Die Strecke bliebt bis Betriebsschluss am Dienstag unterbrochen.

Mercedes AMG kracht in Sirnach TG auf Bahngleis

Mit drei Kindern an Bord

1/6 Das Fahrzeug kam auf dem Dach liegend auf dem Bahntrassee zum Stillstand.

Ein 41-jähriger Autofahrer ist am Sonntag kurz vor 19 Uhr vor einer Autobahnüberführung in Sirnach TG auf die Gegenfahrbahn und über den linken Fahrbahnrand hinaus geraten. Sein Mercedes AMG durchbrach eine Leitplanke und stürzte in der Folge rund acht Meter tief auf die Bahnlinie der Frauenfeld-Wil-Bahn. Das Fahrzeug kam auf dem Dach liegend auf dem Bahntrassee zum Stillstand.

Der Lenker sowie drei Kinder im Alter von 10, 15 und 16 Jahren, welche im Auto mitfuhren, wurden wie durch ein Wunder nur leicht verletzt. Am Mercedes und an der Infrastruktur der Frauenfeld-Wil-Bahn entstanden Schäden. Unter anderem wurden Stromleitungen sowie ein Fahrleitungsmast beschädigt.

Sachschaden nicht abschliessend bezifferbar

Roxanne Gräflein, Mediensprecherin der Kantonspolizei Thurgau, sagt gegenüber dem Newsdienst BRK News: «Am Fahrzeug entstand Totalschaden. An der Infrastruktur dürfte der Sachschaden sehr hoch sein. Abschliessend bezifferbar ist er jedoch noch nicht.»

Die Unfallursache ist unklar. Sie wird von der Kantonspolizei Thurgau abgeklärt.

Die Zugstrecke zwischen Wil SG und Münchwilen Pflegeheim TG bleibt infolge des Selbstunfalls unterbrochen. Voraussichtliche Dauer der Störung: bis Betriebsschluss am Dienstag. Zwischen Frauenfeld TG und Wil SG verkehren Ersatzbusse. Züge ab und bis Wängi TG fallen ersatzlos aus, wie die Appenzeller Bahnen auf ihrer Homepage schreiben.