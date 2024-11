Dramatischer Crash auf der A1: Der Verursacher war betrunken am Steuer. Seinen Führerausweis ist der Nordmazedonier jetzt los.

Betrunkener kracht auf A1 im Thurgau in Auto

Ein Auto überschlug sich mehrfach. Foto: Kantonspolizei Thurgau

Kurz nach 1 Uhr am Samstag war ein Autofahrer (22) auf der Autobahn A1 in Richtung Zürich unterwegs und kollidierte im Bereich der Ausfahrt Münchwilen im Kanton Thurgau mit dem Heck eines vor ihm fahrenden Autos. Dieses überschlug sich daraufhin mehrfach und blieb auf dem Grünstreifen liegen. Das schreibt die Kantonspolizei Thurgau in einer Medienmitteilung.

Der Fahrer (47) wurde leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden, der Sachschaden beträgt einige Zehntausend Franken. Beim betrunkenen Nordmazedonier wurde eine Blut- und Urinentnahme angeordnet. Sein Führerausweis wurde zuhanden des Strassenverkehrsamts eingezogen.