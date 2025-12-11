Streit in Kreuzlingen TG eskaliert – Polizist verletzt

Bei einer Auseinandersetzung in Kreuzlingen wurden am Mittwochabend drei Personen verletzt, darunter ein Polizist. Die Kantonspolizei Thurgau hat mehrere Personen festgenommen.

Aufregung in Kreuzlingen TG: Wie die Kantonspolizei Thurgau in einer Medienmitteilung schreibt, kam es gegen 21 Uhr zu einem Streit in der Döbelistrasse.

Als mehrere Patrouillen der Kantonspolizei Thurgau und des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit eintrafen, beteiligten sich zwei weitere Männer an der Auseinandersetzung. Ein Polizist wurde beim Einsatz verletzt.

Mehrere Festnahmen

Er sowie ein 23-jähriger und ein 31-jähriger Beteiligter wurden durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht. Die beiden Algerier wurden nach der medizinischen Behandlung festgenommen und inhaftiert.

Weiter wurden zwei Algerier im Alter von 18 und 23 Jahren sowie ein 21-jähriger und ein jugendlicher Marokkaner festgenommen und inhaftiert. Die Staatsanwaltschaft Kreuzlingen hat eine Strafuntersuchung eröffnet.

Die Hintergründe und der Ablauf der Auseinandersetzung werden abgeklärt.