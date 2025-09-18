Am Donnerstagmittag überfiel ein unbekannter Mann eine Bankfiliale in Horn. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein.

EIn unbekannter Mann hat eine Bank in Horn TG überfallen. Foto: Kantonspolizei Thurgau

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Kurz vor 11.30 am Donnerstag betrat ein Mann eine Bankfiliale in Horn im Kanton Thurgau. Wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt, bedrohte dieser eine Angestellte verbal und forderte Bargeld. Die Angestellte blieb körperlich unverletzt, schreibt die Polizei. Der Täter floh mit seiner Beute Richtung Bahnhof.

Die sofort eingeleitete Fahndung blieb ergebnislos. Der Täter wird als ungefähr 170 Zentimeter gross mit heller Hautfarbe beschrieben. Er trug eine beige Jacke, ein graues Base-Cap und eine Sonnenbrille. Er spreche nur gebrochen Deutsch, heisst es in der Beschreibung der Polizei. Personen, die Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zum Täter machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Die Polizei fordert weiter den gesuchten Mann auf, sich zu stellen. Er habe Zeit, sich bis Montag, 22. September um 16 Uhr bei der Kantonspolizei Thurgau zu melden. Sollte dies nicht passieren oder sollte seine Personalie nicht anderweitig ermittelt werden können, wird die Polizei das Fahndungsfoto ungepixelt veröffentlicht, heisst es in der Mitteilung abschliessend.