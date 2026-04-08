In Amriswil kommt ein Lieferwagen am Mittwoch von der Strasse ab. Sein Fahrzeug prallt in einen BMW und schiebt diesen in ein Schaufenster. Die Polizei bestätigt einen Einsatz.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft BMW steckt im Schaufenster: Unfall an der Romanshornerstrasse in Thurgau

Lieferwagen schob BMW ins Gebäude: Unfallursache noch unklar

Kantonspolizei: Unfall ereignete sich um 13.15 Uhr, keine Verletzten War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Janine Enderli Redaktorin News

Ein BMW hängt am Mittwoch mitten im Schaufenster! Bilder einer Blick-Leserin zeigen, wie das Fahrzeug augenscheinlich in die Fassade einer Filiale der Zurich Versicherung geprallt ist. Daneben ist ein Lieferwagen zu sehen. Auch er scheint in den Unfall involviert.

Auf Anfrage erklärt die Kantonspolizei Thurgau, dass es am Mittwochnachmittag gegen 13.15 Uhr zu einem Selbstunfall an der Romanshornerstrasse gekommen ist. Der Lieferwagenfahrer sei aus bisher ungeklärten Gründen von der Fahrbahn abgekommen. Anschliessend prallte er in den parkierten BMW und schob diesen in das Schaufenster.

Bei dem Unfall wurde glücklicherweise niemand verletzt. Warum genau es zum Unfall kam, wird derzeit abgeklärt.