Am Freitagmorgen hat ein Mann aus Kreuzlingen einem Einbrecher das Diebesgut nach der Tat direkt wieder abgenommen. Der Tatverdächtige musste anschliessend in Haft.

Ein Dieb bricht in ein Haus ein. (Symbolbild) Foto: KEYSTONE/Walter Bieri

Auf einen Blick Einbrecher in Thurgau erwischt, Bewohner verfolgt und stoppt Dieb

Marokkanischer Tatverdächtiger inhaftiert und bei Staatsanwaltschaft angezeigt

Marian Nadler Redaktor News

Ein Bewohner einer Liegenschaft an der Bernrainstrasse bemerkte am Freitag, kurz nach 2 Uhr, eine fremde Person in seiner Wohnung. Als diese flüchtete, nahm der Bewohner die Verfolgung auf und konnte dem Mann die gestohlenen Gegenstände abnehmen. Das schreibt die Kantonspolizei Thurgau in einer Mitteilung.

Im Verlauf der Fahndung kontrollierte eine Patrouille der Regionalpolizei einen Marokkaner (27). Der Tatverdächtige wurde inhaftiert und wird bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht. Ob er für weitere Delikte infrage kommt, wird nun abgeklärt. Die Kantonspolizei Thurgau bittet die Bevölkerung erneut, Liegenschaften, Wohnungen, Garagen und Fahrzeuge konsequent abzuschliessen. Unverschlossene Türen und Fenster stellen vor allem im Erdgeschoss oder Hochparterre bei Abwesenheit oder über Nacht ein Risiko dar.