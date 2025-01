Der Thurgauer Regierungsrat hat den Massnahmenplan Klima in die Vernehmlassung gegeben. Darin wird detailliert aufgezeigt, wie der Kanton seine Klimaziele erreichen will.

Kanton Thurgau schickt 81 Klima-Massnahmen in die Vernehmlassung

Ein Schwerpunkt des Thurgauer Massnahmenplans Klima ist die Landwirtschaft, die den Klimawandel mit langen Perioden von Trockenheit zu spüren bekommt. (Archivbild) Foto: EDDY RISCH

Von 2026 bis 2030 sollen im Kanton Thurgau insgesamt 81 Massnahmen umgesetzt werden. Basis dafür sei die Klimastrategie, die am 10. Januar 2023 vom Regierungsrat verabschiedet wurde, teilte die Staatskanzlei am Donnerstag mit.

Seither wurden mit Einbezug auch von externen Akteuren ein Massnahmenplan ausgearbeitet. Ein Teil davon (55 Massnahmen) basiert auf bereits laufenden Projekten. Ein Beispiel dafür ist der Einsatz von Recycling-Baustoffen, der zusätzlich gefördert wird. Ein anderes Beispiel ist die Reduktion der Erstellungspflicht von Parkplätzen bei Neubauten.

Vorgesehen sind aber auch 26 neue Massnahmen. Dazu gehört etwa die Etablierung einer klimafreundlichen Anlagestrategie für Finanzmittel des Kantons. Sie soll in Eigentümerstrategien und Leistungsvereinbarungen verankert werden. Unter anderem müsste die Pensionskasse Thurgau eine klimafreundliche Anlagestrategie verfolgen.

Weiter ist eine «Klimawirkungsabschätzung» politischer Geschäfte geplant. Der Kanton will Subventionen, Staatsbeiträge oder Finanzhilfen auf negative Klimaauswirkungen hin überprüfen. Um die Transparenz zu fördern, ist eine Auslegeordnung der Finanzbeiträge und ihre Relevanz für den Klimabereich geplant.

Das Massnahmenpaket beinhaltet auch «quick wins», wie es in der Mitteilung heisst. Gemeint sind damit Massnahmen, die schnell wirken und ohne Kosten oder Personal umgesetzt werden könnten. Ein Beispiel dafür ist das Mobilitätsmanagement in der kantonalen Verwaltung.

All diese Vorschläge wurden nun in die Vernehmlassung gegeben, die bis am 1. Mai 2025 dauert. Zu den Thurgauer Klimazielen gehört, dass bis 2050 die direkten Treibhausgasemissionen auf Netto-Null gesenkt werden.