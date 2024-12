Kleidersammlungsbehälter in Wuppenau TG mit Pyrotechnik gesprengt «Am Container entstand Totalschaden»

Vandalen haben in Wuppenau einen Textilcontainer in die Luft gejagt. Unbekannte setzten am Montagabend Pyrotechnik ein und verursachten Totalschaden. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls am Hüttenacker.