In der Nacht auf Montag waren Diebe im Kanton Thurgau unterwegs. Sie schlugen in gleich mehreren Seegemeinden zu.

Marian Nadler Redaktor News

In der Nacht auf Montag wurde in Mannenbach und Ermatingen TG in zwei Schiffe eingebrochen. In Mannenbach und Berlingen TG wurden die Hafenglocken entwendet. Die Kantonspolizei Thurgau sucht Zeugen.

Am Montagmorgen wurde der Kantonalen Notrufzentrale je ein Einbruch in ein Schiff in Mannenbach und eines in Ermatingen gemeldet. Die unbekannte Täterschaft entwendete technische Geräte und Bargeld im Wert von mehreren hundert Franken, wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt.

Die Einsatzkräfte der Kantonspolizei Thurgau stellten ausserdem fest, dass in Mannenbach und Berlingen jeweils die Hafenglocken abmontiert und entwendet wurden. Die Glocken haben einen Wert von mehreren Tausend Franken. Wer Angaben zu den Tätern machen kann oder Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Kantonspolizeiposten Steckborn unter 058 345 26 00 zu melden.