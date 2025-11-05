In Münchwilen TG wurde am Dienstagabend ein 70-jähriger Schweizer leblos am Fuss einer Treppe gefunden. Trotz Reanimationsversuchen verstarb der Mann. Die Kantonspolizei Thurgau sucht Zeugen zur Klärung der Todesumstände.

In Münchwilen TG wurde ein 70-jähriger Schweizer leblos am Fuss einer Treppe gefunden. Foto: KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ

Darum gehts 70-jähriger Mann in Münchwilen TG verstorben, Polizei sucht Zeugen

Todesursache wird durch Rechtsmedizin in St. Gallen untersucht

Vorfall ereignete sich gegen 22 Uhr an der Schmidstrasse Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Daniel Macher Redaktor News

Ein Mann verstarb am Dienstagabend in Münchwilen TG, nachdem er am Fuss einer Treppe aufgefunden worden war. Die Kantonspolizei Thurgau sucht Zeugen. Gegen 22 Uhr meldete ein Passant der Kantonalen Notrufzentrale, dass bei der Aussentreppe einer Liegenschaft an der Schmidstrasse eine leblose Person liege. Trotz rasch eingeleiteter Reanimationsmassnahmen und medizinischer Hilfe durch den Rettungsdienst verstarb der 70-jährige Schweizer wenig später.

Die Umstände des Falles werden durch die Kantonspolizei Thurgau und die Staatsanwaltschaft Frauenfeld abgeklärt. Zur Klärung der Todesursache wurde der Verstorbene ins Institut für Rechtsmedizin nach St. Gallen gebracht.

Wer sachdienliche Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Kantonspolizeiposten Münchwilen zu melden.



