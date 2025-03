Frau aus Amriswil TG wird seit Sonntag vermisst

Laisa Moser wird vermisst. Foto: Kantonspolizei Thurgau

Laisa Moser (56) aus Amriswil TG wird vermisst. Sie wurde zuletzt am Samstag, dem 15. März, gegen Mittag gesehen. Am Samstagabend hatte eine Bekannte noch telefonischen Kontakt. Seither wird die die Frau, die in Amriswil wohnhaft ist, vermisst und konnte nicht mehr kontaktiert werden.

Laisa Moser ist zirka 175 bis 180 Zentimeter gross und von schlanker Statur. Sie hat dunkle Hautfarbe, schwarze Haare und ist auf Medikamente angewiesen. Die Vermisste dürfte mit ihrem Auto, einem braunen Jeep Grand Cherokee mit Thurgauer Kontrollschildern, unterwegs sein.

Wer Angaben zum Verbleib von Laisa Moser machen kann, soll sich bei der Kantonspolizei Thurgau unter der Telefonnummer 058 345 22 22 melden.