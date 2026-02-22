Am Samstagnachmittag wird ein Jugendlicher bei einem Unfall an der Fasnacht in Bürglen TG mittelschwer verletzt. Der Rettungsdienst bringt ihn ins Spital.

War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Es passierte gegen 15 Uhr: Die Wagengruppe eines Fasnachtsumzugs crashte mit einem Traktor in einen Jugendlichen (15), der in Bürglen TG am Umzug teilnahm. Der Jugendliche wurde laut einer Medienmitteilung bei dem Zwischenfall auf der abgesperrten Ringstrasse mittelschwer verletzt.

Er musste durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Der Traktorfahrer (21) blieb unverletzt.

Die Kantonspolizei Thurgau klärt jetzt die Unfallursache ab. Mit einem improvisierten Sichtschutz schützten Ersthelfer den verletzten Jugendlichen vor Blicken der Umstehenden. Der Umzug musste während der Unfallaufnahme für rund 30 Minuten unterbrochen werden.