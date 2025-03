In Tobel TG Einbrecher flüchtet mit Sprung aus dem Fenster

Ein Einbrecher ist in der Nacht auf Dienstag in Tobel aus einem Fenster im zweiten Stock eines Hauses gesprungen. Er verletzte sich dabei mittelschwer, wie die Kantonspolizei Thurgau in einer Mitteilung schrieb.

Publiziert: 11:50 Uhr