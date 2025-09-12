Mysteriöses Fischsterben in Bach bei Andwil

Im Tobelbach bei Andwil TG sind mehrere hundert Fische verendet. Die Ursache des Fischsterbens ist laut Kantonspolizei Thurgau noch unklar. Experten untersuchen den Vorfall, während die Feuerwehr Frischwasser zuführte.

Eine Patrouille der Kantonspolizei Thurgau stellte vor Ort fest, dass mehrere hundert tote Fische im Wasser trieben. (Symbolbild) Foto: Christian Merz

Darum gehts Mehrere hundert Fische verendeten im Tobelbach bei Andwil TG

Die Feuerwehr brachte Frischwasser zur Unterstützung der Situation

Im Tobelbach bei Andwil TG sind am Donnerstag mehrere hundert Fische verendet. Weshalb die Tiere starben, ist gemäss einer Mitteilung der Polizei vom Freitag noch unklar.

Bei der kantonalen Notrufzentrale ging am Donnerstagmorgen die Meldung ein, dass es im Tobelbach zu einem Fischsterben gekommen sei. Dies schrieb die Kantonspolizei Thurgau am Freitag in einer Mitteilung.

Eine Polizeipatrouille sowie Fachleute des Amts für Umwelt und der Jagd- und Fischereiverwaltung stellten fest, dass zwischen Buch bei Kümmertshausen und Andwil mehrere hundert tote Fische im Wasser trieben.

Die Feuerwehr wurde für die Zufuhr von Frischwasser aufgeboten. Die Ursache für das Fischsterben wird von kantonalen Fachleuten untersucht, hiess es in der Mitteilung.