Thomas T. tötete Immo-Chef – 15 Jahre Knast gefordert

Thomas T. erschoss im Jahr 2023 in Kreuzlingen sein Opfer am helllichten Tag. Jetzt erhebt die Staatsanwaltschaft Anklage wegen vorsätzlicher Tötung und fordert 15 Jahre Haft.

1/4 Tödliche Schüsse in Kreuzlingen TG. Thomas T. soll sein Opfer niedergeschossen haben – an der verpixelten Stelle.

Johannes Hillig Redaktor News

Plötzlich fallen im April 2023 in Kreuzlingen TG mehrere Schüsse. Thomas T.* schiesst in einem Wohngebiet auf Anton P.* (†52), der daraufhin blutend zusammenbricht. Kurz darauf stirbt P. im Spital. T. wird noch vor Ort festgenommen.

Jetzt hat die Thurgauer Staatsanwaltschaft ihre Untersuchungen abgeschlossen und Anklage beim Bezirksgericht Kreuzlingen gegen den inzwischen 51 Jahre alten T. erhoben. Er soll wegen vorsätzlicher Tötung und Gefährdung des Lebens 15 Jahre in den Knast.

Tödliches Ende eines Streits

Nach den Schüssen soll der Beschuldigte seinen Revolver zudem für einige Sekunden auf einen Passanten gerichtet haben, der die Tat mitbekommen und ihn angesprochen haben soll. Der Mann ging sofort in Deckung und wurde nicht verletzt.

Motiv für die Bluttat war offenbar ein Fehler auf einer Rechnung, die von einer Immo-Firma ausgestellt worden war. Geschäftsführer war 2022 Anton P., und zwar bis Dezember 2022. Die beiden Männer hatten Streit. Es geht um Schulden. Konkret: 480'000 Euro.

* Namen geändert