Scheune in Roggwil TG abgebrannt

Beim Brand eines Ökonomiegebäudes in Roggwil im Thurgau ist am Samstag hoher Sachschaden entstanden. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft sich gemäss ersten Schätzungen auf einige Hunderttausend Franken.

Grosser Sachschaden, aber keine Verletzten beim Brand eines Ökonomiegebäudes in Roggwil im Thurgau. Foto: Kapo Thurgau

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Kurz vor 12 Uhr ging bei der Kantonalen Notrufzentrale die Meldung ein, dass ein Ökonomiegebäude im Weiler Esserswil in Flammen stehe, teilte die Kantonspolizei Thurgau am Samstagnachmittag mit. Die Feuerwehren Roggwil und Arbon kamen mit rund 80 Einsatzkräften vor Ort und bekämpften den Brand. Im brennenden Gebäude befanden sich unter anderem ein Heulager und Maschinen.