Gleich drei Fahrzeuge waren am Donnerstagmittag in Warth TG in einen Unfall involviert. Die Bilanz: Fünf Personen wurden verletzt.

Teenager, Mitfahrerin und Lastwagenfahrer leicht verletzt, Beifahrerin mittelschwer verletzt

Am Donnerstag gegen 12 Uhr war ein Autofahrer (18) in Warth TG auf der Hauptstrasse Richtung Frauenfeld TG unterwegs. Plötzlich geriet sein Fahrzeug in der Rechtskurve vor der Thurbrücke auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Lastwagen. Anschliessend prallte das Auto frontal in ein weiteres Auto eines Mannes (60), der hinter dem Lastwagen fuhr.

Der Teenager und eine Mitfahrerin (15) wurden leicht, seine Beifahrerin (38) leicht bis mittelschwer und der Lastwagenfahrer (40) leicht verletzt. Alle Verletzten wurden durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht. Der Autofahrer (66) hatte Glück, wie aus einer Medienmitteilung hervorgeht. Er blieb unverletzt. Seine Beifahrerin (64) wurde unbestimmt verletzt und begab sich in ärztliche Behandlung.

An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von mehreren Zehntausend Franken. Die Unfallursache wird durch die Kantonspolizei Thurgau abgeklärt.