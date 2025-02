Sonja Wiesmann nach ihrer Wahl in den Thurgauer Regierungsrat in Frauenfeld im April 2024. (Archivbild) Foto: WALTER BIERI

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Am leeren Platz der verstorbenen Regierungsrätin brannte im Ratssaal eine Kerze. Eine starke und prägende Stimme für die SP, aber auch für den Kanton Thurgau, sei verstummt, sagte die Thurgauer SP-Präsidentin Marina Bruggmann in Gedenken an Wiesmann. Die SP befinde sich in schweren Zeiten der Trauer. Sie habe eine leidenschaftliche Kämpferin für Gerechtigkeit verloren.

Sonja Wiesmann ist am Donnerstag, 23. Januar, an einer Lungenblutung gestorben. Sie hatte sich gemäss einer früheren Mitteilung der Staatskanzlei am Vorabend in Spitalpflege begeben. Wiesmann wurde 58 Jahre alt.

Wiesmann war am 7. April 2024 in den Thurgauer Regierungsrat gewählt worden und übernahm am 1. Juni 2024 die Führung des Departements für Justiz und Sicherheit. Von 2005 bis 2024 politisierte sie für die SP im Thurgauer Grossen Rat, den sie 2014/2015 präsidierte.