Grosser Rat TG Thurgau überweist Standesbegehren für Nationalstrassenprojekte

Der Thurgauer Grosse Rat hat am Mittwoch eine Motion zur Einreichung eines Standesbegehrens beschlossen. Verlangt wird darin die Umsetzung von Autobahnprojekten in der Ostschweiz trotz des Neins an der Urne im November 2024.

Publiziert: 17:26 Uhr