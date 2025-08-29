Im Thurgau wurde ein Mann von drei Nordafrikanern am Stadtbahnhof ausgeraubt und verletzt. Die Polizei konnte alle drei Tatverdächtigen, zwei Algerier und einen Marokkaner, festnehmen. Die Staatsanwaltschaft Kreuzlingen hat eine Untersuchung eingeleitet.

Drei Tatverdächtige wurden festgenommen. (Symbolbild) Foto: KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ

Darum gehts Mann am Stadtbahnhof von Kreuzlingen TG ausgeraubt und leicht verletzt, Täter flüchteten

Drei Tatverdächtige festgenommen: zwei Marokkaner und ein Algerier

Raubüberfall ereignete sich gegen 2 Uhr morgens am Freitag

Marian Nadler Redaktor News

Am Freitag, gegen 2 Uhr morgens, ging bei der Kantonalen Notrufzentrale die Meldung ein, dass ein Mann von drei unbekannten Männern ausgeraubt worden sei. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau wurde ein 34-Jähriger am Stadtbahnhof von drei Männern bedrängt und von einem Täter mit einem Messer bedroht. Dem Opfer wurde das Handy abgenommen, dabei stürzte der Mann zu Boden und wurde leicht verletzt. Anschliessend ergriffen die Täter die Flucht.

Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung wurden zwei Tatverdächtige, Marokkaner (38) und ein Algerier (18), durch Einsatzkräfte der Kantonspolizei Thurgau festgenommen und inhaftiert. Am Freitagvormittag führten die Ermittlungen zur Festnahme des dritten Tatverdächtigen, eines Algeriers (32). Die Staatsanwaltschaft Kreuzlingen hat eine Strafuntersuchung eröffnet und Untersuchungshaft beantragt, wie die Kantonspolizei Thurgau in einer Medienmitteilung schreibt.