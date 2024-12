Nächtlicher Einsatz in Arbon TG: Die Kantonspolizei Thurgau findet am frühen Dienstagmorgen ein beschädigtes Fahrzeug. Der Fahrer, ein Mexikaner, wird ins Spital eingeliefert.

Das Auto war offensichtlich beschädigt. Foto: Kantonspolizei Thurgau

Auf einen Blick Beschädigtes Auto in Arbon TG entdeckt, fahrunfähiger Mexikaner ins Spital gebracht

Blutentnahme und Urinprobe beim Fahrer angeordnet

Blutentnahme und Urinprobe beim Fahrer angeordnet

Führerausweis abgenommen

Marian Nadler Redaktor News

Am Dienstag, kurz nach 2 Uhr, stellte eine Patrouille der Kantonspolizei Thurgau auf der Strickereistrasse in Arbon TG ein stehendes Auto fest. Das Fahrzeug war vorne rechts beschädigt. In der Folge beurteilten die Einsatzkräfte einen Mexikaner (27), der im Auto sass, als fahrunfähig. Zudem musste er aus medizinischen Gründen ins Spital gebracht werden. Das schreibt die Kantonspolizei in einer Mitteilung.

Beim Fahrer wurden eine Blutentnahme und Urinprobe angeordnet. Sein Führerausweis wurde zuhanden des Strassenverkehrsamtes eingezogen. Die genauen Umstände werden durch die Kantonspolizei Thurgau abgeklärt.