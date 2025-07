Feuer in Romanshorn TG Feuerwehr löscht mehrere brennende Fahrzeuge

In Romanshorn haben in der Nacht auf Dienstag an der Mittliszelgstrasse mehrere Fahrzeuge gebrannt. Gemäss Kantonspolizei Thurgau entstand Sachschaden von mehreren zehntausend Franken.

Publiziert: 11:50 Uhr