Zeugen beobachteten am Dienstagabend eine Unfallflucht auf einem Discounter-Parkplatz. Ein schwarzer Maserati mit TG-Kennzeichen beschädigte einen Ford S-Max und flüchtete vom Unfallort.

Hier auf dem Parkplatz wurde der Unfall beobachtet. Foto: Googlestreetview

Darum gehts Unfallflucht auf Discounter-Parkplatz: Schwarzer Maserati flüchtet nach Kollision mit Ford

Zeugen beobachteten den Vorfall am Dienstagabend auf dem Aldi-Parkplatz

Johannes Hillig Redaktor News

Er rammte und fuhr dann schnell weg: Am Dienstagabend kam es auf dem Aldi-Parkplatz in der Oberlohnstrasse in Konstanz (D) zu einem Unfall.

Gegen 20.30 Uhr beobachteten Zeugen, wie ein schwarzer Maserati mit TG-Kennzeichen einen auf dem Parkplatz abgestellten Ford S-Max touchierte, anschliessend beschleunigte und von der Unfallstelle flüchtete. Der verursachte Schaden dürfte bei etwa 1500 Euro (1400 Franken) liegen.

Die Polizei sucht Zeugen.