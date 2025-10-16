Hier auf dem Parkplatz wurde der Unfall beobachtet.
Foto: Googlestreetview
Darum gehts
- Unfallflucht auf Discounter-Parkplatz: Schwarzer Maserati flüchtet nach Kollision mit Ford
- Zeugen beobachteten den Vorfall am Dienstagabend auf dem Aldi-Parkplatz
- Verursachter Schaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt
Johannes HilligRedaktor News
Er rammte und fuhr dann schnell weg: Am Dienstagabend kam es auf dem Aldi-Parkplatz in der Oberlohnstrasse in Konstanz (D) zu einem Unfall.
Gegen 20.30 Uhr beobachteten Zeugen, wie ein schwarzer Maserati mit TG-Kennzeichen einen auf dem Parkplatz abgestellten Ford S-Max touchierte, anschliessend beschleunigte und von der Unfallstelle flüchtete. Der verursachte Schaden dürfte bei etwa 1500 Euro (1400 Franken) liegen.
Die Polizei sucht Zeugen.