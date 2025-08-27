Tragischer Badeunfall in Romanshorn: Ein 27-jähriger Österreicher ist nach einem Vorfall in der Seebadi verstorben. Der Mann ging beim Baden unter, wurde gerettet und reanimiert, erlag aber später im Krankenhaus seinen Verletzungen.

Der Unfall ereignete sich im Bodensee bei Romanshorn.

Darum gehts 27-jähriger Mann nach Badeunfall in Romanshorn verstorben

Badegäste alarmierten Bademeister, Mann wurde gerettet und reanimiert

Kurz vor 15 Uhr am Dienstag ging bei der Notrufzentrale die Meldung ein, dass ein Mann aus dem Bodensee gerettet worden sei. Gemäss den Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau war der 27-Jährige in der Nähe eines Flosses am Baden, als er plötzlich unterging.

Badegäste alarmierten den Bademeister, und der Mann wurde kurz darauf gerettet und reanimiert. Der Österreicher wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst von der Rega ins Spital geflogen, dort verstarb der Mann später. Die genauen Umstände werden durch die Kantonspolizei Thurgau abgeklärt.

Bewusstloser Mann aus dem Wasser gezogen

Zur gleichen Zeit passierte auch ein Badeunfall im Bielersee bei Sutz im Kanton Bern. Ein Schwimmer (†40) geriet aus noch zu klärenden Gründen im Wasser bei der Badewiese Von Rütte-Gut in eine Notlage. Drittpersonen konnten den bewusstlosen Mann aus dem Wasser bergen und begannen umgehend mit Erste-Hilfe-Massnahmen, die von den eingetroffenen Rettungskräften fortgeführt wurden.

Trotz aller Bemühungen verstarb der 40-jährige Schweizer aus dem Kanton Bern kurze Zeit später im Spital.