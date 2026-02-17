Am Dienstagmittag ist ein Kind bei einem Verkehrsunfall in Matzingen TG mittelschwer verletzt worden. Der Rettungsdienst rückte an und brachte das Mädchen ins Spital.

Darum gehts Mann (63) erfasst Mädchen (5) mit Lieferwagen in Matzingen TG

Mädchen wurde mittelschwer verletzt und ins Spital gebracht

Unfall ereignete sich am Dienstag um 12 Uhr

Marian Nadler Redaktor News

Es passierte am Dienstagmittag gegen 12 Uhr: Ein Mann (63) fuhr mit seinem Lieferwagen von einem Parkplatz über das Trottoir auf die Juchastrasse in Matzingen TG. Dabei erfasste er eine Trottinettfahrerin (5), die laut einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Thurgau auf dem Trottoir unterwegs war.

Das Mädchen (5) wurde mittelschwer verletzt und musste durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Die Kantonspolizei Thurgau klärt den genauen Unfallhergang ab.