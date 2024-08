Mit aggressiven Verkaufsmethoden sollen Callcenter aus dem Thurgau betagte Menschen aus Deutschland getäuscht haben.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Staatsanwaltschaft klagt den Mann beim Bezirksgericht Kreuzlingen wegen unlauterem Wettbewerb an, schrieb sie am Montag in einer Mitteilung. Der Beschuldigte habe als Geschäftsführer von vier Gesellschaften mit Sitz im Kanton Thurgau «pflichtwidrig unterlassen, die Anwendung von besonders aggressiven Verkaufsmethoden und irreführender Angaben über Leistungen und deren Preise zu verhindern».

Im Auftrag der vier Gesellschaften sollen Callcenter mehrheitlich ältere und pflegebedürftige Personen mit Wohnsitz in Deutschland angerufen haben. Dabei seien «Waren und Dienstleistungen im Gesundheits- und Ernährungsbereich» verkauft worden, erklärte ein Mediensprecher der Thurgauer Staatsanwaltschaft gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Die Thurgauer Staatsanwaltschaft ermittelte seit 2021 auf Ersuchen deutscher Behörden. Nun beantragt sie gemäss Mitteilung eine Freiheitsstrafe von 18 Monaten und eine Busse von 10'000 Franken sowie ein dreijähriges Tätigkeitsverbots.