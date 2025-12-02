In Siegershausen beschädigte ein Lastwagenfahrer am Montagmittag die Infrastruktur eines Bahnübergangs schwer. Der Übergang blieb über zwölf Stunden gesperrt. Es gab keine Verletzten, jedoch entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Franken.

Kran des Lastwagens riss Fahrleitung aus der Verankerung

Am Montagmittag wurde in Siegershausen die Infrastruktur eines Bahnübergangs durch einen Lastwagen stark beschädigt. Der Bahnübergang musste für mehr als zwölf Stunden gesperrt werden. Es wurde niemand verletzt.

Gegen 13.15 Uhr war ein 70-jähriger Lastwagenfahrer auf der Hauptstrasse von Bätershausen kommend in Richtung Siegershausen TG unterwegs.

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau hatte er beim Überqueren des Bahnübergangs den Kran nicht ganz eingefahren, wodurch die Fahrleitung des Zuges aus der Verankerung gerissen wurde. Zudem wurden zwei Bahnschranken beschädigt.

Beim Unfall wurde niemand verletzt. An der Bahninfrastruktur entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren zehntausend Franken.

Der betroffene Strassenabschnitt und der Bahnübergang mussten für die aufwändigen Reparaturarbeiten der SBB während mehr als zwölf Stunden gesperrt werden. Die Feuerwehren Kreuzlingen und Kemmental signalisierten eine grossräumige Umfahrung.