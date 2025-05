Brand Motorrad fängt in Frauenfeld TG an einer Hauswand Feuer

In Frauenfeld hat am Mittwochmorgen ein an einer Hauswand abgestelltes Motorrad Feuer gefangen. An der Fassade und am Fahrzeug entstand Sachschaden von einigen tausend Franken.

Publiziert: 16:03 Uhr