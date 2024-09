Brand Brand im Massnahmenzentrum für junge Erwachsene in Kalchrain TG

In einem Zimmer des Massnahmenzentrums für junge Erwachsene Kalchrain ist am Donnerstagabend kurz nach 21.30 Uhr ein Brand ausgebrochen. Verletzt wurde niemand, teilte die Kantonspolizei Thurgau am Freitag mit.